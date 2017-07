Villingen-Schwenningen Zwei Häuser werden bald aufgegeben

Villingen-Schwenningen. Der Trend hält weiter an: In Villingen werden immer weniger Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises untergebracht. Seit wenigen Wochen ist zudem klar, dass die Erstaufnahmestelle in der Dattenbergstraße zum 30. September schließen wird (wir haben berichtet).

Obereschacher Straße: Die dauerhaft eingerichtete Unterkunft am Rande von Villingen wird auch weiterhin bestehen bleiben. Sie wird bereits seit einigen Jahren genutzt. Derzeit kommen dort laut Angaben des Landratsamtes 57 Asylbewerber unter, möglich wäre eine Belegung mit 116 Personen.

Fürstenbergring: Schon seit längerem beschlossene Sache ist die Schließung der Unterkunft im Fürstenbergring. Mittlerweile haben alle Bewohner den Block verlassen, das Haus steht komplett leer. Bereits im April hatte das Landratsamt angekündigt, dass die Bewohner auf Juli hin nach Schwenningen in die Sturmbühlstraße umziehen werden. "Die Unterkunft wird spätestens zum 30. September von uns nicht mehr genutzt", so Heike Frank, Pressesprecherin des Landratsamtes.