VS-Villingen. Das Kommunale Kinderkino Guckloch in der Kalkofenstraße 3 in Villingen zeigt am kommenden Sonntag, 5. Februar, 16 Uhr, den Film "Kuddelmuddel bei Petterson und Findus". Der Film ist ab fünf Jahren geeignet. Weil Große immer machen können, was sie wollen, wünscht sich Findus, zu wachsen. Sein Wunsch wird erfüllt, doch dafür wird Petterson immer kleiner. Und Findus merkt, dass auch die Großen ihre Sorgen haben. Ab 18 Uhr läuft dann "Im Weltraum gibt es keine Gefühle". Der 18-jährige Bill leidet unter dem Asperger-Syndrom, einer besonderen Form von Autismus. Er lebt in seiner eigenen Welt, sein Tagesablauf ist streng geregelt. Er wird von seinem Bruder aufgenommen, was allerdings zu Problemen mit dessen Freundin führt. Der Film ist für Kinder ab zwölf Jahren geeignet.