Villingen-Schwenningen Zwei Fahrzeuge machen sich selbstständig

VS-Villingen (uwk). Am Bickeberg rollte das Auto einer 19-Jährigen auf einen dahinter parkenden Opel Zafira. An beiden Fahrzeugen entstand nach Angaben der Polizei Sachschaden in Höhe von insgesamt 3000 Euro. In der Nähe der Bushaltestelle am ­Fürstenbergring ist es ebenfalls zu einem Unfall gekommen, weil ein 28-jähriger Autofahrer seinen Seat Altea nicht ausreichend gegen ein Wegrollen gesichert hat. In der Folge rollte der Seat einem Linienbus entgegen. Der Fahrer versuchte noch, dem Auto auszuweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden, teilt die Polizei mit. Personen wurden nicht verletzt.