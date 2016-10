VS-Pfaffenweiler. Zwei beschädigte Autos und 25 000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 20.45 Uhr auf der Hauptstraße in Pfaffenweiler ereignet hat. Ein 57-jähriger Fahrer eines Jeep-Geländewagens wollte an einem geparkten Audi vorbeifahren. Hierbei schätzte der Mann die Entfernung eines sich im Gegenverkehr nahenden Fahrzeugs falsch ein. Beim Ausweichen prallte der 57-Jährige mit seinem Jeep annähernd ungebremst gegen den geparkten Audi. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt, teilt die Polizei mit.