Villingen-Schwenningen Zwei Chöre festigen Partnerschaft

VS-Schwenningen. Die Begegnung in der Schwenninger Johanneskirche stellten die Chöre unter das Motto "Frieden", und dabei bekamen die Gäste, darunter auch Oberbürgermeister Rupert Kubon und Bürgermeister Detlev Bührer, sogar eine Uraufführung des Stückes "O Bois mysterieux op. 207" zu hören.

Den Auftakt übernahmen die Nachwuchssängerinnen des Liederkranzes. Die Little- und Young Voices begannen mit dem Stück "The Rose" getragen, steigerte sich jedoch über Michael Jacksons "We are the world" bis zu John Lennons "Imagine/Give Peace a chance", und der Funke sprang auf die Besucher über, die kräftig den Rhythmus mitklatschen.

Der Hauptchor unter der bewährten Leitung von ­Daniel Sütö hatte sich etwas Besonderes einfallen lassen. Mit sakralem Gesang zogen die rund 40 Sänger ein, formierten sich, und das Stück "Adoro te devote" endete in einen voluminösem Gesamtchor. "Alta trinita beata, Venite exultemus Domino und Cantate Domino", der Chorleiter hatte in intensiver Probenarbeit ein erstklassiges Programm ausgearbeitet. Mal dominierten die kräftigen Tenöre und Bässe, dann übernahmen die Frauen in ausgewogenen Alt- und Sopranstimmen. Tempo- und Tonartwechsel meisterten sie bravourös, und in der akustisch bestens für solch ein Konzert geeigneten Kirche kam auch die Dynamik voll zur Geltung. Dies auch beim durch die Orgel begleiteten "Heilig" von Franz Schubert oder dem auf den Psalm 117 geschriebenen Stück Laudate omnes gentes.