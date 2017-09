Villingen-Schwenningen Zwei Abgeordnete nach Berlin

Stark in VS

Kurz vor 23 Uhr ist klar: Die AfD zieht durch das Ergebnis in Villingen-Schwenningen, wo sie auf 14,3 Prozent der Zweitstimmen kommt, an Grünen und FDP vorbei und rangiert hier jetzt auf dem dritten Platz. Beste Werte erreicht Joachim Senger mit seiner Alternativen für Deutschland neben der Doppelstadt in Bad Dürrheim mit 14,4 Prozent, in Blumberg mit 13,9 Prozent, in Tuningen mit 13,8 Prozent und in Unterkirnach mit 13,0 Prozent. Also insbesondere in den Kommunen, in denen die CDU deutlich an Stimmen verloren hat, ist die AfD stark.

Gemeinsam Vierter

Gemeinsam auf dem vierten Platz im Wahlkreis sind Grüne und FDP, wenngleich die Liberalen ein deutliches Plus verbuchen können. In Donaueschingen kommt der künftige Bundestagsabgeordnete aus Villingen-Schwenningen auf 14,5 Prozent der Zweitstimmen, in Bad Dürrheim auf 14,1 Prozent. Einstellig bleibt er in Furtwangen und Gütenbach.

Die Grünen mit Volker ­Goerz schaffen wiederum in den meisten Kommunen des Wahlkreises zweistellige Werte, in Blumberg und Triberg kommen sie indes nicht über zehn Prozent.

Die Linken schaffen im Wahlkreis, der von Blumberg bis ins Kinzigtal reicht, gerade noch den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde.

Bei den zahlreichen weiteren Parteien, die ins Rennen gegangen sind, schaffte keine den Wert von einem Prozent der Stimmen.

Positiv für den Wahlsonntag ist die Wahlbeteiligung, die von 71,7 auf 75,9 Prozent gestiegen ist.