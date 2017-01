Villingen-Schwenningen Zuversicht und Respekt vor dem anderen

Die ehemalige Landesbischöfin und ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) reist derzeit als Botschafterin des Lutherjahres durch die Lande und begeisterte am Dienstagabend auf Einladung der Sparkasse Schwarzwald-Baar in der Neuen Tonhalle gut 900 Menschen. Gegen Unruhe und ein Krisengefühl setzt die Autorin vieler Bücher die christlichen Werte. Davon habe sich besonders Europa – im Gegensatz zu anderen Kontinenten – distanziert, die Kirchen seien leer, "das Christsein ist offenbar auf dem Rückzug". Dabei gehen jeden Sonntag fünf Millionen Deutsche in die Kirche, in Fußballstadien dagegen nur 700 000. "Doch die Berichterstattungen sind sehr disproportional", sagte Margot Käßmann in ihrer sympathischen Art, wichtige Dinge beim Namen zu nennen, sie aber stets mit einer Prise Humor zu würzen. "Ich würde eher an den Erlöser glauben, wenn Christen etwas erlöster aussähen", zitierte sie Nietzsche.

Sie warb für die Bibel als Weltliteratur, die Luthers "Sprachleistung" für alle verständlich machte, liefere sie doch die "gemeinsamen Geschichten", die eine Gesellschaft für den Zusammenhalt brauche. Margot Käßmann übersetzte in Luther-Manier die zehn Gebote und machte damit deutlich, wie überaus aktuell sie sind. Deutlich sprach sie sich gegen eine "gesellschaftsverzehrende Gier" aus, die jedwede Wertebasis und Kultur zerstöre. "Warum ist es so relevant, täglich zu hören, wie es dem Dax geht?" fragte sie und warum müsse alles ein "Deal" sein? "Wir haben ein kollektives Burnout", unterstellte sie angesichts von Geschäften, die 24 Stunden am Tag geöffnet haben und einer ruhelosen Schnäppchen-Mentalität. "Wir sollten versuchen, verantwortlich zu leben", zeigte sie Alternativen auf, zum Beispiel, mit wirtschaftlicher Kreativität eine "Ökonomie des Lebens" herzustellen, in der Gemeinsinn und Nachhaltigkeit ihren Platz haben. Sie sprach sich für den Respekt vor dem anderen, eine "Ethik des Genugs" und einer Haltung der Dankbarkeit aus, wünschte sich neue Konzepte für Gemeinschaft, in der man Verantwortung füreinander übernimmt, die Spaßgesellschaft hinterfragt und in der die Freiheitsrechte gelten, die Europa berühmt gemacht haben. Christen sollten sich dabei nicht in die "fromme Ecke" abdrängen lassen, sondern selbstbewusst zu ihren christlich-jüdischen Wurzeln stehen. "Diese Zukunftszuversicht wünsche ich mir". Im Anschluss an ihren einstündigen Vortrag stand Margot Käßmann sowohl dem Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse, Arendt Gruben, als auch Oberbürgermeister Rupert Kubon und dem Publikum Rede und Antwort. Langanhaltender Applaus und das von einem Besucher ausgedrückte Bedauern, dass Margot Käßmann die Kandidatur für das Amt der ersten Bundespräsidentin abgelehnt habe – dafür bin ich zu undiplomatisch und ungeduldig" , zeigte, wie gut die 58-Jährige ankam.