Die Südwestmessegesellschaft erhält für die nächsten fünf Jahre einen jährlichen Zuschuss von 30 000 Euro zur Ausrichtung der Weihnachtsmärkte in V und S. Villingen-Schwenningen (st). Der Verwaltungs- und Kulturausschuss stimmte dem gestern Abend mit großer Mehrheit zu. Während Katharina Hirt (CDU) von einer "netten Geschichte" sprach und die Messegesellschaft für ihre gute Arbeit lobte, sahen das die Freien Wähler ganz anders. Er stimme dem nicht zu, so lange kein Nachweis für die hohen Kosten (626 000 Euro Minus) gegeben werde, meinte Bertold Ummenhofer. Cornelia Kunkis-Becker (Grüne) setzte durch, dass künftig Keramik- statt Plastikbecher beim Ausschank von Getränken verwendet werden müssen, am besten noch mit Aufdruck eines Stadtemblems.