Villingen-Schwenningen Zuschauer von Kurzfilmen begeistert

Einer, der zum ersten Mal beim Festival zu Gast war, war Holger Gaus. Der Jugendhausmitarbeiter war hellauf begeistert und ist froh, sich den Termin frei gehalten zu haben. "Ich sah keinen einzigen schlechten Film, die Stimmung ist großartig", zog er in einer Filmpause sein Fazit. "Das Festival ist in kultureller Hinsicht eine Bereicherung für das Kulturprogramm von Villingen-Schwenningen", lobte Mia Schramm, deren gute Eindrücke aus dem Vorjahr sich in diesem Jahr bestätigten. Direkt aus Freiburg in die Neckarstadt kam Mona ­Sorgatz, die das Kurzfilmereignis als eine Bereicherung bezeichnete, da es die Möglichkeit bietet, den Blick für Neues zu öffnen.

Seit Jahren ein Fan der kurzweiligen Abende

Seit Jahren ein Fan des Festivals ist Mona Sorgatz. Die Villingerin nennt das Festival eine alternative Gelegenheit, sich zwei kurzweilige Abende zu gönnen.