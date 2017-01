Villingen-Schwenningen. Nachdem bereits alle Termine für den satirischen Jahresrückblick im Villinger Ratskeller ausverkauft sind, gibt es noch zwei Zusatztermine am 21. und 27. Januar. Für die Veranstaltungen im Café Häring in Schwenningen gibt es noch wenige Restkarten für den 5. Februar und einen Zusatztermin am 17. Februar. Einlass ist für beide Veranstaltungsorte um 18 Uhr und Beginn um 20 Uhr. Karten gibt es beim Reinigungszentrum Heinzmann, Niedere Straße 53, Telefon 07721/2 53 86, oder beim Blumenhaus Schopfer in der Schützenstraße 28, Telefon 07720/58 25, unter www.kampf-der-giganten-vs.de oder unter th.moser@gmx.de. Aus privaten Gründen muss die Veranstaltung des satirischen Jahresrückblicks am Sonntag, 8. Januar, entfallen. Bereits erworbene Karten können bei den offiziellen Vorverkaufsstellen getauscht oder zurückgegeben werden.