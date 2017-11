VS-Villingen (mae). Aus Sicherheitsgründen werden seit Donnerstag zwischen der Bahn und den Wohnhäusern etwa zehn Nadelbäume am Ende der Sebastian-Kneipp-Straße gefällt. Wie die Stadt mitgeteilt hat, sei diese Maßnahme aufgrund Einhaltung der Verkehrssicherheit notwendig. Die Gehölze würden, bedingt durch Größe, Alter und nachlassende Vitalität, eine zunehmende Gefahr für die Häuser, den Rad- und Fußweg und die Bahnstrecke darstellen. Die Baumfällarbeiten werden mit Unterstützung eines Autokrans durch eine Baumpflegefachfirma aus der Region durchgeführt. Dabei werden die Baumspitzen, nachdem sie mit Seilen am Kran befestigt wurden, zunächst abgesägt und anschließend zum Zerteilen auf die Straße gehoben. Aufgrund der Maßnahmen und den damit verbundenen Sperrungen kommt es auch am Freitag noch zu Behinderungen in dem Bereich.