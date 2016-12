Volker Stadler, Diplom-Verwaltungswirt, Arbeitsmarkt-Manager und Weiterbildungs-Experte sowie seit April 2009 Leiter der Geschäftsstelle Donaueschingen der Agentur für Arbeit Rottweil - Villingen-Schwenningen, geht zum Jahresende in den Ruhestand. Mehr als 40 Jahre hat er sich für berufliche Perspektiven von Jugendlichen und Erwachsenen engagiert. Erika Faust, Chefin der Agentur für Arbeit, dankte Stadler für seine wertvolle Arbeit. Der Vorsitzende des Personalrats, Tobias Kienzler, sprach Dank und Anerkennung im Namen aller Kollegen aus. Ebenso Bereichsleiterin Iris Schillinger. Weggefährten wie der Landrat des Bodenseekreises, Lothar Wölfle, Bürgermeister Fritz Link, Bürgermeister a. D. Otto Sieber sowie Geschäftsführerin Sandra Bandholz erinnerten mit hoher Wertschätzung an Stadlers vielfältige ehrenamtlichen Aktivitäten im "Verein für Jugend- und Berufshilfe" seit Mitte der 1980er Jahre. Stadler selbst hatte den Verein 1984 gegründet, um zusätzliche Angebote für arbeitslose Jugendliche zu schaffen. Daraus hat sich ein bedeutender Bildungsträger über die Region hinaus entwickelt: die Stiftung Lernen Fördern Arbeiten. Der 64-jährige gebürtige Doppelstädter begann nach Abitur und Wehrdienst seine Laufbahn 1975 mit dem Studium an der Fachhochschule der damaligen Bundesanstalt für Arbeit in Mannheim. Nach vielfältigen Fach-, Zusatz- und Führungsaufgaben wurde der verheiratete Vater dreier Kinder 1998 zum Leiter der Geschäftsstelle Schwenningen bestellt. Nach deren Integration in die Hauptagentur übernahm er 2009 das Arbeitsmarkt-Management für das Städteviereck auf der Baar.