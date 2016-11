Villingen-Schwenningen Zur Party geht es nicht im Narrenhäs

Villingen-Schwenningen. Gut 2000 Menschen waren am Freitagabend in bester Feierlaune, weil in der Messehalle eine Schlager-Party im Gange war. Die Fans der deutschsprachigen und leicht eingängigen Lieder sind teils verkleidet, teils aber auch einfach so nach Schwenningen gepilgert, um gemeinsam zu feiern. Die Menge grölte Hits wie "Johnny Däpp", "Radler ist kein ­Alkohol" oder "Ich bin solo" textsicher mit – getanzt wurde auch.

Von den im Vorfeld gelaufenen Diskussionen war nichts zu spüren. Einige Gäste waren mit ihrem Narren-Verein angereist –­ mit Shirts, die die Zugehörigkeit erkennen ließen – keiner von ihnen aber im Fasnets-Häs. Holger Schneider, im Vorstand der Reichsstetthexa Rottweil, erklärte, dass das Häs und die Maske laut Satzung erst zum 6. Januar aus dem Schrank geholt werden dürfe. "Das Häs wird nur während der schwäbisch-alemannischen Fasnet getragen", diese beginne am Dreikönigstag und ende am Aschermittwoch. Er stimmt Roland Wehrle, Präsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN), zu, dass die Wahrung der Tradition wichtig sei.

Nicole Schneider ergänzt ihren Mann: "Wir sind als Verein hier, um die Kontakte auch unter dem Jahr zu pflegen. Wir machen ganz viele Ausflüge, so dass Freundschaften zusammenwachsen können." Für beide sei es wichtig, dass man sich an das Brauchtum halte, die Gruppe an Hexen – des Zusammengehörigkeitsgefühls wegen – auch erkenne. Was das Tragen des Häs’ außerhalb der Fasnet betreffe, halten sie sich aber streng an die Satzung.