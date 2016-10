Villingen-Schwenningen Zur 112 führen viele Nummern

Telefonchaos in der neuen integrierten Leitstelle? Ein fataler Fehler bei der Nummern-Vergabe? "Nein, die Nummer gehört seit dem 31. Oktober 2014 tatsächlich uns", erklärte Dirk Sautter wenig später, nachdem er der Sache auf den Grund gegangen war. Besagte Nummer, die früher einmal einer Firma in Villingen gehört haben soll, führt völlig zu Recht in die Notrufzentrale in Villingen-Schwenningen – sie werde beispielsweise gewählt, wenn das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums in Tuttlingen einen Notruf an die Feuerwehr in Villingen-Schwenningen absenden muss – "wenn die Kollegen dort die 112 wählen, landen sie ja in Tuttlingen und nicht bei uns", erklärt Sautter. Das Polizeipräsidium in Tuttlingen also nimmt im Notfall den Umweg über die Nummer XX912100 – und mit ihm eben ganz unfreiwillig all jene, die im Internet nach der Telefonnummer eines ehemaligen Villinger Unternehmens gesucht haben.

Weitere Informationen: *Nummer durch die Redaktion geändert