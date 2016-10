Villingen-Schwenningen Zupfmusik überzeugt mit ihrer Dynamik

Die Blütezeit war der Barock mit bedeutender neapolitanische oder venezianische Bauweise. Scheuerle freut sich, eine Mandoline aus Cremona zu besitzen. Das Zupfinstrument wurde in allen Epochen eingesetzt (man denke an Mozarts Don-Giovanni-Arie) und es entstanden entsprechende Ensembles. In Deutschland gibt es 600 und allein in Tokio existieren 200 Zupforchester. Die Musik fand Eingang in der Folklore, die schlagwortartig mit dem Wandervogel identifiziert wird, und mit Namen wie Hermann Ambrosius oder Konrad Wölki zusammen hängt. Beide machten sich um den Bund deutscher Zupfmusiker verdient. Von ihnen standen zwei Werke auf dem Programm, so die kräftig musizierte "Nordfahrt", eine stimmungsvolle Chaconne, die mit der "Bratsche" Mandola begann und in tänzerischer Bewegung aufging. Wie die Satzbezeichnungen war die ansprechende "Musik für schlichte Feierstunden" innerlich beschwingt, freudig erregt, teils gemessen im Tempo, leichtfüßig und schließlich straff rhythmisch. Dabei glänzten die beiden Stimmführer der Mandolinen. Zum Auftakt beispielsweise erklang eine Bearbeitung der a-Moll-Fuge von Bach (BWV 947), gefolgt von Vivaldis Concerto in gleicher Tonart. Elegante Ornamentik, gekonnte Trillerketten, feinsinniger Ton, gekonnte Phrasierung fielen auf und erfreulich ging das Orchester während des Konzerts dynamisch differenziert mit.