Villingen-Schwenningen Zunft trauert um ehemalige Hanselmutter

VS-Schwenningen (mp). Sie war die erste Hanselmutter der Schwenninger Narrenzunft und erfüllte das Amt über 25 Jahre lang mit Freude, Wohlwollen und Fürsorge. Johanna Bauer wird in Schwenningen als diese eine Hanselmutter in Erinnerung vieler Narren bleiben, auch wenn sie diese Aufgabe seit rund 15 Jahren gar nicht mehr inne hatte. Seit 1969 kümmerte sich Bauer fürsorglich um den Narrennachwuchs, war die Bezugsperson für die jungen Mitglieder der Zunft und bei heimischen, wie auch auswärtigen Umzügen stets für die Kinder da. 1977 erschuf der damalige Zunftmeister Willi Maier das Amt der "Hanselmutter" und vertraute Johanna Bauer diesen offiziellen Titel und die damit verbundenen Aufgaben an. Bis heute hält die Narrenzunft an diesem Amt fest, das von Ratsfrauen übernommen wird. Bis ins hohe Alter blieb sie der Schwenninger Fasnet treu, auch wenn sie bereits vor einigen Jahren das aktive Wirken gegen die Zuschauerrolle während der Umzüge am Straßenrand tauschte.