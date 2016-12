Villingen-Schwenningen Zunft probt für den Eröffnungsball

Die heutige Leiterin der Gruppe hatte damals selbst bei den Kleinen mit Tanzen angefangen und kann somit gut nachvollziehen, wie aufgeregt die Kinder bei ihrem Auftritt sein werden. Jasmin Hugger, die nicht nur die Power Kids trainiert, sondern auch Hanselmutter ist, freut sich, dass sich wieder 14 Power Kids eingefunden haben, um die Choreografie mit ihr zusammen einzustudieren. Doch mit dem Tanzen allein ist es nicht getan. Natürlich bekommen die Kinder auch noch alle ein passendes Kostüm, welches von Jasmin Hugger und ihrer Mutter Karin Schlenker genäht wurde.

"Am liebsten würden die Kinder schon jetzt im Kostüm proben", lacht Jasmin Hugger, "aber da das noch gebraucht wird, warten wir besser bis es soweit ist beim Eröffnungsball." Der Spaß der Gruppe ist auf alle Fälle zu spüren und so soll es auch sein.

Neben den Power Kids sind auch alle anderen Gruppen der Zunft fleißig bei den Proben. Es wird so mache Überraschung geben, wie zu vernehmen war. Besonders freut es Ully Hugger, dass auch zwei Gruppen, die jetzt einige Zeit nicht aktiv am Ballprogramm beteiligt waren, wieder mit an Bord sind.

Aber noch mehr freuen sich die Akteure auf viele Besucher an beiden Ballabenden. Karten gibt es derzeit immer donnerstags in der Zunftstube (Sturmbühlstraße). Außerdem können dort auch die Fasnetabzeichen, die im kommenden Jahr das Moosmulle zierten, erworben werden.

Ab dem morgigen Donnerstag, 29. Dezember, sind mögliche Restkarten auch im Blumenhaus Schopfer in der Schützenstraße 28 sowie beim Weinhaus Hess in der Bürkstraße 17 erhältlich.