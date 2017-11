Villingen-Schwenningen Zumba bis zum Abwinken

Anai Gonzales-Garcia wurde in Kubas wohl berühmtester Revolutionsstadt Santa Clara geboren. Sie absolvierte eine vierjährige Ausbildung in der Escuela Professional de Arte zur Tanzlehrerin in allen Tanzrichtungen, speziell auch für die Unterrichtung von Kindern. 1991 erwarb sie ihren Schulabschluss als Profesora de Danza. Während der Ausbildung hatte Anai viele Tanzauftritte zusammen mit einer kubanischen Gruppe in nationalen Tanztourneen in unter anderem Havanna. Anai gewann Preise für ihre Tanzaufführungen.