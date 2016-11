Villingen-Schwenningen Zumach analysiert Syrien-Konflikt

Das Regionale Friedensbündnis VS und die Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs (IPPNW) hatten eingeladen, und Andreas Zumach nahm Stellung zu diesen Fragen im gut besuchten Martin-Luther-Haus.

Zumach spannte einen Bogen der islamischen Welt von Marokko über Syrien und Irak bis Afghanistan, in dem Staaten in langandauernde Konflikte verstrickt und teilweise zerfallen sind. Die meisten dieser Länder sind Diktaturen oder Polizeistaaten. Sie wurden über Jahrzehnte mit gewaltigen Waffenarsenalen ausgestattet, um sie als Bündnispartner des Westens zu erhalten – für die USA und Europa waren die großen Ölvorkommen dieser Länder immer von Interesse.

In Syrien war die politische Opposition im Jahr 2011 auf Politikwechsel und Ablösung des korrupten Polizeistaates aus und agierte zunächst gewaltfrei, so Zumach. Bashar al-Assad dagegen setzte sofort Militär gegen die Demonstranten ein und provozierte damit Gegengewalt. Generäle und Mannschaften seiner Truppen desertierten und bildeten die Freie Syrische Armee. In die aufflammenden Kämpfe griffen islamistische Milizen ein, allen voran die Nusra-Front. Kurdische Kämpfer und IS eroberten Städte und Gebiete und spalteten das Land in zahlreiche Herrschaftsbereiche auf.