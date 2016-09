Villingen-Schwenningen Zum Rigi und rund um Ettenheim

Der Wanderverein Schwarzwaldfalken Villingen-Schwenningen ist am Samstag und Sonntag, 10. und 11. September, in Darmsheim gemeldet. Start ist an beiden Tagen um 7 Uhr. Am Sonntag, 11. September, sind die Wanderer auch in Oberhof unterwegs. Start ist hier ebenfalls um 7 Uhr.

Die Wandergruppe Pfaffenweiler ist am Samstag und Sonntag, 10. und 11. September, in Darmsheim unterwegs. Start ist an beiden Tagen um 7 Uhr. Die Gruppe ist auch am Sonntag, 11. September, in Freiamt gemeldet. Start ist um 7 Uhr.

Die Wandergruppe VS ist am Samstag, 10. September, und Sonntag, 11. September, in Darmsheim sowie am gleichen Wochenende in Götzis unterwegs. Am Sonntag, 11. September, startet die Gruppe in Murg-Oberhof und ebenso am Sonntag in Freiamt. Die Gruppe ist am Mittwoch, 14. September, ih Rohrwiller gemeldet.