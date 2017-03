Villingen-Schwenningen Zum Ehrenamt aufgefordert

Sie forderte die Mädchen dazu auf, sich ehrenamtlich zu engagieren. "Ehrenamt ist eines der wichtigsten Aufgaben, die man machen kann", berichtete sie von ihrer Prägung durch ihr Elternhaus, sich in der Gesellschaft zu engagieren. Die elterlichen Erzählungen von Diktatur und Krieg hätten sie früh dazu bewegt, sich politisch zu Wort zu melden. "Freiheit und Demokratie sind höchste Güter – es liegt an uns allen, täglich für sie einzustehen", appellierte Kovac an die Klasse. Vor dem Hintergrund rechter und linker Diktaturen in Deutschland in der Vergangenheit rief sie dazu auf, sich nicht von politisch rechten oder linken Gruppierungen einfangen zu lassen. Die Wolfacher Bundestagsabgeordnete besuchte den Gemeinschaftskundeunterricht von Lehrer Klaus Limberger, nachdem Jasmin Lengert, Schülerin der Klasse 10 d, in Kovacs Berliner Büro ein Praktikum absolviert hatte.