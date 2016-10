Villingen-Schwenningen Zum Drachenfest gibt es Most

Der Most wird beim ­Drachenfest am Samstag, 22. Oktober, in der Obereschacher Schule verkauf. Die Bevölkerung ist eingeladen. Neben dem Most gibt es Grillwürste, und einige Eltern haben sich bereit erklärt, Apfel- und Zwiebelkuchen in der Schulküche zu backen.

Die Schüler werden mit Lied- und Gedichtsbeiträgen sowie der Dekoration zum Drachenfest beitragen. Der Reinerlös geht in die Kasse des Fördervereins. Das Drachenfest an der Schule beginnt um 10 Uhr und endet um 13 Uhr.

Diana Seewald ist über die Mitarbeit der Eltern und Schüler erfreut und hofft, dass das Ergebnis der letztjährigen Saftaktion, als man über vier Tonnen Äpfel zu 2500 Liter Most verarbeitete und verkaufte, auch in diesem Jahr erreicht wird.