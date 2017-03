Villingen-Schwenningen Zum Dessert bekommt Crêperie die süße Bestätigung

In der Crêperie war am Dienstag alles wie immer: stimmungsvolles Licht und ein Ambiente, in das ganz viel Liebe zum Detail investiert wurde, mittendrin gut gelaunte Gäste und der Duft frisch zubereiteter Crêpes, der in der Luft lag. Die Info-Blätter, mit welchen die Gäste über den Streit um die Außenbewirtung informiert worden waren, sind mittlerweile vom Tisch. Und die Rechtslage ist laut Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen klar: Rein juristisch dürfte an der Außenbewirtung nicht zu rütteln sein, so die beruhigende Information von dieser Seite. Dass es dennoch zumindest Beratungsbedarf gibt, zeigte sich jedoch am Dienstagabend, als der Duft der Crêpes in der Färberstraße längst verflogen war und sich der Technische Ausschuss im Matthäus-Hummel-Saal getroffen hat.

Hinter verschlossenen Türen debattierte der Ausschuss dann nämlich nichtöffentlich über das kleine Lokal. Ilona und Mark Faulbrück ihrerseits nahmen die Sache in die Hand, als ihnen zu Ohren gekommen war, dass die Kommunalpolitiker in dieser Sache beraten. In einer flammenden E-Mail an Oberbürgermeister Kubon und die Fraktionssprecher hatten sie bereits am Montagabend ihr Statement abgegeben. Und nicht nur das: Sie ließen dem OB die ersten etwa 600 Unterschriften von Kunden und Unterstützern zukommen, während weitere Listen derzeit noch im Umlauf seien. Dabei verhehlten die Faulbrücks ihre Enttäuschung über den Umgang mit den Gastronomen in dieser Sache nicht: "Wir hätten uns sehr gefreut, wenn wir zu diesem Thema im Vorfeld kontaktiert worden wären und sich die Fraktionsmitglieder ein "Bild vor Ort" und die "Fakten" gemacht hätten." Immerhin aber hatten sich auf ihre E-Mail vom Montagabend bereits am Vormittag die ersten Kommunalpolitiker bei ihnen gemeldet und interessiert gezeigt.

Sitzung bringt Klarheit

In der nicht öffentlichen Sitzung des Technischen Ausschusses wurden die Gemeinderäte darüber informiert, dass die Créperia ihre Außenbewirtschaftung in ihrem Innenhof zur Zinsergasse wie gewohnt weiter betreiben kann. Die Verwaltung habe in der Sitzung informiert, dass im Rahmen der Baugenehmigung eine Bewilligung zur Außenbewirtschaftung erteilt wurde. Im Zuge des Genehmigungsverfahrens seien alle geltenden gesetzlichen Regelungen eingehalten worden. Auch die Nachbarschaftsbeteiligung habe, ohne Einsprüche seitens der Nachbarn, stattgefunden.

"Im konkreten Fall handeln sowohl die städtische Baurechtsbehörde als untere staatliche Verwaltungsbehörde, als auch der Betreiber, der seinen Gewerbebetrieb im zulässigen Rahmen nutzt, nach Recht und Gesetz, so dass der Betrieb in gewohnter Form weitergeführt werden kann", informierte die Stadtverwaltung weiter.