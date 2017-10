Villingen-Schwenningen Zum Auftakt wieder "Fortschritt Medizin"

Dabei ginge es auch darum, Vorurteilen zu widerlegen. "Die Radiologie wird oftmals als ›Gerätemedizin‹ bezeichnet – das stimmt so aber nicht", so der Direktor des Instituts am Klinikum. Aber der Chef von 70 Mitarbeitern an den Klinik-Standorten in Villingen und Donaueschingen betont: "Das Gerät ist nur Mittel zum Zweck, dahinter stehen Menschen."

Nichtsdestotrotz ist man insbesondere am Schwarzwald-Baar Klinikum froh darüber, auf modernste Geräte zurückgreifen zu können. "Der Neubau war eigentlich ein Geschenk des Himmels", frohlockt Fink. Denn in diesem Zusammenhang wurden die alten Geräte durch neuste Technik ersetzt. Ein Nebeneffekt hierbei: "Die Strahlendosis wird immer geringer."

Doch ein Ende der Innovationen in diesem Bereich ist noch nicht abzusehen. Deshalb wollen die beiden Radiologen in dem Live-Vortrag auch den Blick in die Zukunft wagen. Hierbei gäbe es ganz neue Entwicklungen für Therapien, die noch spezieller auf den einzelnen Patienten eingehen. "Zukünftig wird es möglich sein, nicht nur Bilder des Menschen, sondern sogar Stoffwechselvorgänge darzustellen", berichtet der ­Direktor des Instituts am Klinikum.

Mit vielen Bildern und beeindruckenden Einblicken in die Radiologie wird das neue Kapitel von "Fortschritt Medizin" deshalb sicherlich gewohnt spannend die neue Episode von story VS einläuten.

"Fortschritt Medizin: ­Radiologie" mit Barbara und Ulrich Fink vom Schwarzwald-Baar-Klinikum, 12. Oktober.

Eintrittskarten zu diesem Vortrag gibt es über die Homepage www.story-vs.de. Auch die Vorverkaufstellen (Morys Hofbuchhandlung Villingen und Donaueschingen, die ­Geschäftsstellen des ­Schwarzwälder Boten, ­Tourist-Info Villingen und Schwenningen sowie Reisebüro Bühler in Villingen), bieten die Karten zuzüglich eventueller Vorverkaufsgebühren an.

