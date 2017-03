Villingen-Schwenningen Zum Abschied fließen viele Tränen

VS-Schwenningen. "Es ist nicht leicht, loszulassen", sagt Barbara Kuchel-Müller bewegt. Neun Jahre lang hat die Diakonin ihr Herzblut in verschiedene Projekte gesteckt – immer mit dem Ziel, Familien in prekären Lebenssituationen den Rücken zu stärken. "Für mich ging es darum, den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen", sagt die Epfendorferin über ihre Arbeit der vergangenen Jahre.

2008 rollte Kuchel-Müller den diakonischen Gedanken bei einem Forschungsprojekt erstmals von einer neuen Seite auf. "Wir haben uns die Frage gestellt, wie man Familien helfen kann, die nicht von selbst auf uns zukommen", erklärt sie. Denn oft seien Institutionen wie das Jugendamt in den Familien mit Angst behaftet. "Es ging darum, einen Zugang zu schaffen", sagt Kuchel-Müller. In ihrem Projekt "Eine Chance für Kinder" arbeitete die Diakonin in Kooperation mit der württembergischen Landeskirche daran, präventiv an Familien heranzutreten.

Dabei stand zuerst die Kinderarmut im Vordergrund, doch schon bald weitete sich die Zielgruppe aus. "Armut wirkt sich in alles hinein – die materielle Armut ist nur ein kleiner Abschnitt", erklärt Kuchel-Müller. Mit der finanziellen Unterstützung der Aktion Mensch wandelte sie das Projekt im Jahr 2014 deswegen um: "Familien stark machen" lautete der neue Ansatz.