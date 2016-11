Villingen-Schwenningen Zukunftsluft schnuppern: Schüler erkunden Berufswelt

Als Praktikanten schnuppern in die unterschiedlichsten Berufszweige hinein. Die Berufsorientierung nimmt in der Realschule eine zentrale Funktion auf dem Weg zur Berufswahlreife der Schüler ein. Projektorientierte Arbeitsformen fordern und fördern neben den fachlichen Kompetenzen die für diesen Prozess unerlässlichen sozialen, personalen und methodischen Kompetenzen in besonderer Weise. Im Zuge dieses Programms "Berufsorientierung an Realschulen" (BORS) gewinnen diese Woche die Schüler erste praktische Einblicke in die Berufs- und Arbeitswelt.

Auch in diesem Jahr stellen Betriebe und öffentliche Einrichtungen wieder Erkundungsplätze zur Verfügung. Die Offenheit der Betriebe und Institutionen und deren Unterstützung finden seitens der Schulleitung und der betreuenden Lehrer höchstes Lob, auch die Bereitschaft Erkundungsplätze anzubieten. Vor- und nachbereitet werden die Erfahrungen schwerpunktmäßig im Fächerverbund EWG, wo beispielsweise die Veränderungen in der Arbeitswelt, der Berufswandel, sowie Änderungen im Wirtschaftssystem besprochen und diskutiert werden.

In den Wochen nach dem Praktikum dokumentieren und präsentieren die Jugendlichen ihre Erfahrungen in strukturierter Form anhand eines individuell gestalteten Praktikumsordners. Im Frühjahr des nächsten Jahres folgt eine weitere Projektwoche, in der die Schüler ein Bewerbungstraining durchlaufen und andere wichtige Fertigkeiten für eine gelungene Berufswahl erlernen.