Villingen-Schwenningen Zukunft für das Zollamt in Bargen

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der granzüberschreitende Warenverkehr könne, so ein Ergebnis des Gesprächs, an dem unter anderem IHK-Vizepräsident Steffen Würth teilnahm, in den kommenden Jahren weiterhin über das Zollamt Bargen abgewickelt werden. Würth erklärte, er freue sich sehr, dass es "dank unseres grenzüberschreitenden Schulterschlusses" gelungen sei, dem Zollamt Bargen langfristig eine klare Zukunftsperspektive zu geben. "Wachstum braucht Wege", brachte es Landrat Sven Hinterseh auf den Punkt und verknüpfte den Erhalt des Zollamtes Bargen mit dem Ausbau des Bundesstraßennetzes. "In Sachen Infrastruktur haben wir auf deutscher Seite zwar noch Nachholbedarf. Mit dem begonnenen Ausbau der B 27 zwischen Donaueschingen und Hüfingen und der Ortsumfahrung Behla sind wir aber auf dem richtigen Weg."