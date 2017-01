Villingen-Schwenningen Zukunft des Bahnhofs weiter ungewiss

Villingen-Schwenningen - Der Negativbescheid der Stadt Villingen-Schwenningen, wonach diese von ihrem Vorkaufsrecht für den Schwenninger Bahnhof keinen Gebrauch machen will, steht noch immer aus. Erst in der Sitzung am 15. Februar soll der Gemeinderat – in nichtöffentlicher Sitzung – entscheiden, ob die Stadt Villingen-Schwenningen von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen soll. Solange hängt die bange Frage, wie es mit dem Schwenninger Bahnhof weitergeht, wie ein Damoklesschwert über dem Gastronom Jan Christoph Uhl.