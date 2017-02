Villingen-Schwenningen Zuhören, Nachdenken und Abschalten

Michl alias BBou hat sich viel Zeit und Ruhe genommen, ein wirklich ganz besonderes Album aufzunehmen, das er nun vorstellt. Auf sehr entspannten instrumentalen und harmonisch-eingängigen Refrains wird zum Zuhören, Nachdenken und Abschalten eingeladen. Inhaltlich wie musikalisch entwaffnend, gilt er mittlerweile nicht nur als bayerischer Rebell, sondern auch als bayerisches Kulturgut. Mehr als zwei Jahre war es still um ihn. Nach all den Jahren des Hypes um seine Person, brauchte er Zeit für sich um zu reflektieren.

Bereits auf seinem letzten Album "Es gibt nix Bessas wey wos Guads" ließ er erkennen, dass ihm nicht mehr wichtig ist, was verbohrte Hip-Hop-Heads von ihm halten. Auf leisen Sohlen hat er sich, höflich aber bestimmt, vom klassischen Underground-Rap distanziert und genießt den Freiraum nun über das zu schreiben, was ihn wirklich antreibt und erheitert. Den endgültigen Sprung in die Autonomie schaffte er in der Schaffensphase seines aktuellen Werkes "Idylle".

Inspiriert von der Natur, von Lebenserfahrung und den richtigen Freunden, lässt er sich nicht aus der Ruhe bringen und bringt die Dinge zu Papier. Was in jedem Falle bleibt, sind herrlich-melancholische Alltags-Geschichten wie "Lernst an Mo kenna" oder das Gebot der Selbstverwirklichung "I mach es Mall aaf".