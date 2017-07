Villingen-Schwenningen Zuerst lange tafeln – dann Matinée

Für die Bürgerstiftung ist das besonders erfreulich, dass junge Talente eine Chance bekommen. Sie unterstützt unter anderem Kinder und Jugendliche in Musik- und Sportvereinen sowie der Musikakademie, deren Eltern finanziell nicht in der Lage sind, die Beiträge zu bezahlen.

Wie immer wird kein Eintritt zu dem einstündigen Konzert erhoben, gerne darf für die Bürgerstiftung gespendet werden.

Nadja Sofokleous ist in der Konzertreihe der Bürgerstiftung keine Unbekannte, schon mehrfach ist sie mit unterschiedlichen Musikerkollegen im Abt-Gaisser-Haus aufgetreten. Die Vollblutmusikerin gewann bereits als 17-Jährige ihren ersten Preis bei einem nationalen Wettbewerb; es folgten weitere erste Preise beim internationalen Wettbewerb Jeunesses Musicales und der dritte Preis beim Saverio Mercadante. Sie hat zudem vier Jahre lang im Rundfunkorchester in Budapest gespielt. Während ihres Studiums in Trossingen an der Musikhochschule hat sie in Stuttgart an der Jungen Oper gespielt und als Aushilfe auch beim Sinfonieorchester VS mitgewirkt. Nadia Sofokleous ist seit 2005 Dozentin für Klarinette und Bläser sowie Fachbereichsleiterin an der Musikakademie.

Laugenherzen und Buttons

Wer am Samstag, 15. Juli, ab 17 Uhr, mit der Bürgerstiftung an einem Tisch sitzen und ins Gespräch kommen möchte, ist eingeladen, zur Langen Tafel zu kommen.

Dort wird die Stiftung gegen eine kleine Spende leckere Laugenherzen und Buttons verteilen. Kinder können beim Ausmalen des Bürgerstiftungs-Logos, dem Adler und Schwan, nach Herzenslust ihrer Fantasie freien Lauf lassen.