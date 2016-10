Villingen-Schwenningen Zündler richten großen Schaden an

VS-Villingen. Stattdessen muss das Ticket für das Parkhaus mit 350 Stellplätzen am anderen Eingang des Gebäudes gelöst werden.

Die Unannehmlichkeiten haben die Villinger einem dilettantischen Aufbruchsversuch zu verdanken. "Da hat jemand versucht, die Automatentür aufzuhebeln und in der Rückgeldklappe gezündelt", erklärt Mirko Fräßdorf von Park Service Hüfner. Das Unternehmen aus Stuttgart betreibt neben dem Parkhaus Inselhof auch die Parkhäuser an der Neuen Tonhalle, am Theater am Ring, am Klinikum und in der Muslen.

Der Zündelversuch der Unbekannten im Inselhof-Parkhaus blieb nicht ohne Folgen. So ist laut Fräßdorf der Rückgabeschacht angekokelt und teilweise sogar zerschmolzen. Der Ruß hat sich auf alle Bauteile gelegt und durch die Wärme wurde das Innere stark in Mitleidenschaft gezogen. "Der Automat hat Totalschaden", sagt der Park-Service-Mitarbeiter. Und da es sich um einen Versicherungsfall handle, hätte man zunächst Angebote vorlegen müssen. "Die Versicherung verlangt, wie beim Schaden an einem Auto, verschiedene Angebote, um daraus das günstigste auswählen zu können. Wir haben erklärt, dass es für die Automaten nur einen Hersteller gibt", berichtet Fräßdorf von den zeit- und kräfteraubenden Prozessen. "Auch dürfen Baugruppen wie Münz- und Banknotenprüfer nicht wiederverwendet werden, sondern sind zu erneuern."