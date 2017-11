Villingen-Schwenningen Zündhölzer für die Welt

VS-Schwenningen. Das erste wirkliche Massenprodukt, das aus Schwenninger Fabrikation in alle Welt geliefert wurde, waren nicht Uhren, sondern Zündhölzer! Die Anfänge der Schwenninger Zündholzfabrik werden in das Jahr 1868 datiert. Gründerväter sind die Gebrüder Johann Jakob Jauch und Johannes Jauch.

Johann Jakob Jauch lernte zunächst Schildmaler und war Krämer, bevor er sich mit der Herstellung von "Schwefelhölzchen" befasste. Erste Versuche zur gewerbsmäßigen Herstellung von Schwefelhölzchen gelangen um 1865 in einem Schopf am Neckar. Er gehörte zum Haus Wannenstraße 15, das 1830 erbaut, zuerst einem Martin Jauch, genannt "Tuubemaarte" gehörte. Damals hatte man keine Bedenken, Kinder zu beschäftigen. Es ist überliefert, dass um diese Zeit Kinder und Frauen durch den Umgang mit Schwefel- und Phosphorlösungen Verbrennungen erlitten und an Phosphor-Nekrose erkrankten.

Der großen Nachfrage wegen musste der Betrieb erweitert werden. Die Brüder Jauch bauten hinter dem Gasthaus Zum Schwert (heute etwa hinter dem Hotel Neckarquelle) 1874 ein Fabrikgebäude mit angegliederter Holzdörre. Schon Jahre später erwies sich die neue Produktionsstätte erneut als zu klein.