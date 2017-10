Villingen-Schwenningen Züchter gibt sich Paragrafen hin

Viktor Böhm widerspricht dieser Anklage noch heute. Er sieht das Vorgehen des Vereinsvorstands, der vor rund vier Jahren gewechselt hatte, als bewusste Schikane und Mobbing vieler älterer Mitglieder, allen voran ihm selber, an. "Sie wollen mich loswerden und an meine Parzelle kommen", sagt er bereits Anfang des Jahres im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Und auch jetzt bringt er Begriffe wie Neid oder Angst vor der Konkurrenz mit ins Spiel. 23 Jahre war der gebürtige Kasache Mitglied des Vereins und hatte neben seiner langjährigen Tätigkeit im Vorstand erfolgreich an vielen Vereins- und Kreismeisterschaften teilgenommen.