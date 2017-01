Villingen-Schwenningen Zu Zeugnissen der Vergangenheit

Programmstart ist am Mittwoch, 11. Januar, in Rottweil. Für Wanderfreunde startet der Ringzug in das neue Jahr mit informativen Touren in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. In enger Zusammenarbeit mit den regionalen Ortsgruppen des Schwarzwaldvereins und des Schwäbischen Albvereins bietet der Zweckverband geführte Wanderungen an. Sie finden immer am zweiten Mittwoch des Monats statt. Das Heft mit Terminen und Beschreibungen der Touren ist ab 7. Januar in den Bahnhöfen, Verkehrsverbünden, Rathäusern und Tourist-Informationen entlang der Ringzug-Strecken erhältlich. Zusätzlich stehen die Infos auf der Internetseite www.ringzug.de.

Der erste Ausflug beginnt am Mittwoch, 11. Januar, um 12.50 Uhr am Bahnhof Rottweil. Nach einer kleinen Winterwanderung entlang der Neckarschleife und durch die Au-Vorstadt wird die historische Altstadt erreicht. Das Augenmerk liegt auf dem Johannser-Ort als kleinstem Viertel mit seinen epochalen denkmalgeschützten Sakral- und Profanbauten und einer idyllischen Häuserzeile. Die Wege sind durchgehend asphaltiert und ohne große Steigungen. Eine Schlusseinkehr wird angeboten.

Die ortskundigen und erfahrenen Wanderführer aus der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg bieten Führungen an. Diese lassen viele Kombinationen aus den Themen Zeugnisse der Vergangenheit und aussichtsreichen Wanderungen zu. Naherholungs- und Naturschutzgebiete stehen ebenso auf dem Programm der Ringzug-Wanderungen.