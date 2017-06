Schwarzwald-Baar-Kreis (bn). Beim Bericht über die Aktionswoche der Schuldnerberatung in den Verbänden ("Nur Sozialhilfeempfänger haben einen Anspruch auf Beratung") ist uns ein Fehler unterlaufen. Behauptet wurde: "Die empfohlene Quote – ein Berater für 25 000 Schuldner – werde auch im Schwarzwald-Baar-Kreis massiv unterschritten". Das ist falsch. Richtig ist, dass die optimale Quote bei "einem Berater für 25 000 Einwohner" liegt, das wären für den Schwarzwald-Baar-Kreis mit 210 000 Einwohnern 8,4 Beratungskräfte in Vollzeit. Derzeit sind es aber real nur drei.