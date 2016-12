VS-Rietheim (kal). "Wenn größere Veranstaltungen in der Festhalle stattfinden, haben wir einfach zu wenig Parkplätze". So waren sich die Mitglieder des Ortschaftsrates Rietheim einig. Ortschaftsrat Eberhard Bertsche brachte zur Sprache, dass von Anliegern die Parkerei in den Straßen rund um die Festhalle bemängelt werde. Autos würden direkt an den Eimündungen abgestellt, so dass die Sicht sehr eingeschränkt werde und es keinen Überblick mehr gebe. "Es sind Tempo-30-Zonen, da muss sowie langsam gefahren werden, aber die Einfahrt zu den Straßen darf trotzdem nicht zugeparkt werden," bemerkte Ortsvorsteherin Gudrun Furtwängler. Sie regte aber an, mit einer Veröffentlichung auf die schwierige Parksituation aufmerksam zu ­machen.