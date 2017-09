Villingen-Schwenningen Zu unrecht diffamiert?

Nachdem die Stadt in einer Arbeitssitzung im November 2015 signalisiert hatte, dass die technischen Gegebenheiten und nicht die Vertragsgrundlagen im Vordergrund standen, hat Vermögen und Bau einen Fragenkatalog zur vertraglichen Gestaltung aufgestellt, der im Folgetermin Anfang 2016 nicht beantwortet wurde, heißt es in der Stellungnahme weiter. Stattdessen habe die Stadt im Sommer 2016 einen ersten Vertragsentwurf vorgelegt mit der Bitte um einen ganzjährigen öffentlichen Parkplatz mit Zufahrt jeden Donnerstag- und Freitagabend und an allen Wochenenden.

Damit, dass die Stadt durch die Nutzung der Parkplätze ihnen zusätzliche Aufgaben, Kosten und Risiken aufbürden möchte, seien die Hochschulen jedoch nicht einverstanden gewesen. Offen hätten sie sich weiterhin für andere Lösungen gezeigt – bei Beantwortung der offenen Rechtsfragen. Die Stadt habe aber weiterhin primär auf den Vertragsabschluss gepocht und erst Ende 2016 das Rechtsamt zur Fragenbeantwortung hinzugezogen. Im Mai 2017 sei ein dritter Vertragsentwurf seitens der Stadt gefolgt, der zwar Teile des Fragenkatalogs beantwortet hatte, aber nicht von den Hochschulen akzeptiert werden konnte. Denn ein weiteres Mal hatte die Stadt auf dem Betreiben eines ganzjährigen öffentlichen Parkplatzes beharrt.

Die Hochschulen hätten zudem immer wieder bestätigt, dass sie gegenüber der Diskussion einer Parkdecklösung, wie von Stadtrat Hezel vorgeschlagen (wir berichteten mehrfach), aufgeschlossen seien. Von der Stadt sei diese Lösung aber als zu teuer abgelehnt worden.

Die letztendliche Lösung aus der Vorlage, der der Gemeinderat am Mittwoch zugestimmt hatte, sei im Juli in einer Arbeitssitzung geklärt worden. Auf eine schriftliche Vereinbarung würden die Hochschulen noch heute warten. "Die Rektoren betonen, dass sich die Hochschulen und das Amt Vermögen und Bau zwei Jahre lang um eine konstruktive Lösung bemüht haben", teilen sie mit. "Wenn völlig inakzeptable Forderungen der Stadt nicht nur von den Hochschulen, sondern vom Land als Eigentümer der Parkplätze abgelehnt werden, kann dies nicht den Hochschulen angelastet werden."

Und wie reagiert Oberbürgermeister Rupert Kubon auf die harsche Kritik? "Die Aussagen meinerseits hatten keinesfalls die Absicht, die Hochschulen bezüglich der Parkplatzverhandlungen anzugreifen", so der OB. Er habe sich darauf bezogen, dass den Hochschulen bekannt sei, dass sie mehr Parkplätze bräuchten, aber das Land auf alten Zahlengrundlagen aus 2006 plane. In den Abstimmungsterminen, in denen die Gesprächsbereitschaft der Hochschulen deutlich geworden ist, habe sich herausgestellt, dass eine technische Umsetzung, mitunter die Umstellung von Schranken- und Kassensystemen, kompliziert und kostenintensiv ist.

In einem Vertragsentwurf seien alle möglichen rechtlichen Fragen beantwortet worden. Den Vorschlag einer Parkplatzwächter-Lösung vonseiten der Hochschulen und des Landes habe die Stadt dankend angenommen und dem Gemeinderat als Vorlage präsentiert. Diese sei auch an alle Beteiligten, darunter die Hochschulen, übermittelt worden. Nach der positiven Entscheidung im Gemeinderat "sehen wir einer unkomplizierten und für alle Beteiligten auch günstigen Lösung positiv entgegen und werden alle notwendigen Schritte in die Wege leiten", heißt es abschließend in Kubons Stellungnahme.