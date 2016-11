Villingen-Schwenningen Zu Gast bei Käthe Luther

Doch das Schicksal dieser großen Frauen ist es oft, dass man sie weit weniger kennt als ihre Männer. So ist es auch bei Katharina von Bora, der Lutherin, die nach ihrem Klosterleben eigentlich ihr Auge auf einen ganz anderen Mann geworfen hatte.

Mit Katharina Luther steht nicht nur eine beeindruckende Frauengestalt im Fokus, sondern mit ihr beginnt die Urform des evangelischen Pfarrhauses. Sie ist alles: Geliebte, Mutter, Seelsorgerin und Beraterin des Pfarrers, Gesellschaftsdame für die Studenten, Hausfrau, Organisationstalent, Wirtschafterin, Bierbrauerin und vieles mehr.

Um all das geht es am Sonntag, 6. November, um 17 Uhr im Matthäusaal, Am Talacker 9/1, wenn es heißt "Zu Gast bei Käthe Luther".