Villingen-Schwenningen Zollhunde: die Partner mit der kalten Schnauze

Schwarzwald-Baar-Kreis. Von Dienstag bis Donnerstag, 12. Oktober, findet in Salem am Bodensee eine Leistungsüberprüfung für Zollhundeteams auf Bundesebene statt. Für den Zoll spielen Zollhunde aber nicht nur bei Kontrollen eine wichtige Rolle: Viele sind als Schutzhunde ausgebildet und stellen flüchtige Personen oder schützen und Zöllner vor Angriffen. "Um (...) gegen grenzüberschreitende Kriminalität vorgehen zu können, sind unsere Zollhunde unverzichtbar", so der Präsident der Generalzolldirektion, Uwe Schröder. Bei dem Wettkampf müssen die Teams verschiedene Disziplinen bewältigen. Das Bestehen der Prüfung ist Voraussetzung dafür, weiterhin im Dienst sein zu dürfen.