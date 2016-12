Villingen-Schwenningen Zollamtes Bargen: Der  Erhalt ist  gesichert

Steffen P. Würth, Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg und Geschäftsführer der Straub Verpackungen GmbH in Bräunlingen, wertet das Ergebnis als großen Erfolg: "Anfang des Jahres stand das Zollamt Bargen noch ganz oben auf der Streichliste des Stabilisierungsprogrammes. Aber dank des bemerkenswerten Schulterschlusses aller betroffenen Wirtschaftsbeteiligten und der Unterstützung der Politik im schweizerisch-deutschen Grenzraum ist der Erhalt des Zollamtes in Bargen nun gesichert. Diese grenz-, verbands- und parteiübergreifende Kooperation hat sich sehr gelohnt."

Auch Thomas Albiez, Hauptgeschäftsführer der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, freut sich über die Entscheidung des Nationalrates für den Erhalt des Zollamtes Bargen: "Mit der Entscheidung, auf Einsparungen beim zivilen Zoll zu verzichten, ist eine Schließung des Zollamtes Bargen endgültig vom Tisch. Ich bin sehr erleichtert, dass heute auch der Nationalrat dem Votum des Ständerates von Ende September gefolgt ist. Beide Kammern haben ein klares Zeichen gesetzt, dass der grenzüberschreitende Warenverkehr zwischen der Schweiz und Deutschland im beiderseitigen wirtschaftlichen Interesse weiterhin reibungslos funktionieren muss."

Würth und Albiez sehen trotz dieser positiven Nachricht aus der Schweiz aber weiterhin akuten Klärungsbedarf, nachdem Finanzminister Ueli Maurer bei der Abstimmung im Ständerat Ende September allenfalls von einer Einschränkung der Öffnungszeiten und von Gesprächen mit der Wirtschaft gesprochen hatte. Steffen Würth: "Ein reibungsloser Warenverkehr zwischen Deutschland und der Schweiz setzt insbesondere bedarfsgerechte Abfertigungszeiten voraus. Die ursprünglichen Sparpläne der Schweiz haben ja gerade in Bargen so viel Staub aufgewirbelt, weil dort die Zollabfertigung im grenzüberschreitenden Güterverkehr noch relativ reibungslos funktioniert. Eingeschränkte Öffnungszeiten würden dazu führen, dass sowohl im Export als auch im Import Kunden nicht termingerecht beliefert werden könnten und Spediteure die Anschlüsse an schweizerische, deutsche und internationale Frachtnetzwerke nicht mehr pünktlich erreichen würden." Thomas Albiez ergänzt: "Der Erhalt des Zollamtes Bargen macht nur Sinn, wenn auch der Dienstleistungsumfang vollständig erhalten bleibt.