Villingen-Schwenningen Zivilstreifen gegen Müllsünder

VS-Schwenningen. CDU-Stadtrat Dirk Sautter hatte im Vorfeld die verschmutzte Schwenninger Fußgängerzone angeprangert und die Stadt aufgefordert, den Müllsündern ein Bußgeld zu verhängen. Vor allem im Hinblick auf die Neugestaltung der Fußgängerzone, sei der viele Müll und Schmutz unerfreulich, hatte er jüngst bemängelt. Besonders unansehnlich seien die vielen Zigarettenkippen, Tüten und Dosen in den Baumpflanztrögen und drumherum. Und zwischen all dem kleben Kaugummis auf dem hellen, neuen Pflaster. Sautter will, dass in einem ersten Schritt Abwurfbehälter an den Sitzgelegenheiten angebracht werden. Sollte dies keine Abhilfe schaffen, müsse der Gemeindevollzugsdienst kontrollieren und Strafen verhängen.

Gestern hat die Verwaltung im Technischen Ausschuss auf Sautters Kritik reagiert. Der kommunale Ordnungsdienst sei in der Fußgängerzone präsent, könne sich aber "nicht auf die Lauer legen", um Müllsünder ausfindig zu machen, heißt es aus dem Bürgeramt. Dies stehe nämlich nicht im Verhältnis zu den Bußgeldeinnahmen, die sich eventuell daraus ergäben.

Das Stadtbauamt wolle über die Problematik allerdings nachdenken, hieß es weiter. In diesem Zusammenhang soll die Anordnung der Abfallbehälter geprüft werden. Aber von den Besuchern sei eben auch zu erwarten, dass sie Unrat in die vorhandenen Behälter schmeißen.