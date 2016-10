Villingen-Schwenningen Zittau nimmt sich Ideen aus VS mit

Die Partnerschaft mit Zittau wurde offiziell im Jahr 1990 gegründet, früher habe man sich nach der Wende erst einmal kennenlernen müssen, jetzt könne er sich einen kulturhistorischen Austausch mit Zittau, der sicher sehr interessant sei, vorstellen: "Es lohnt sich, den Austausch zu forcieren", unterstrich Kubon.

Thomas Zenker erklärte, in der Schwenninger Fußgängerzone habe man eine andere Perspektive bekommen. Leer stehendes Militärgelände, wie in Villingen, habe man auch in Zittau, die allerdings am Stadtrand liegen. Er stelle sich die Frage, wie es wäre, Jugendliche in den Gemeinderat zu bekommen, hier erhoffe er sich Informationen von Villingen-Schwenningen.

Im nächsten Jahr feiere man den Abschluss der Luther­dekade mit einer großen Ausstellung im Museum, so Zenker. Es gebe immer eine rege Nachfrage nach dem Zittauer Theater, das freue ihn, betonte Zenker, und Kubon ergänzte, das Zittauer Theater in Villingen zu sehen, das wäre doch etwas Tolles.

Den Technischen Ausschuss hatte die Delegation mit Interesse verfolgt, ihn selbst habe es sehr gefreut, die Punkte der Stadt zu sehen, in der er vor 20 Jahren einen Ferienjob hatte, so Zenker.

Auf das Thema Flüchtlinge angesprochen, antwortete Zenker: "Wir sind ein konservatives Bundesland, aber es gebe mehr positive Dinge in Sachsen, als man wahrnehme." In den Medien kämen vor allem die lauten Menschen zu Wort, die aber in der Minderheit seien, fuhr er fort. Das vergangene Jahr sei eine Herausforderung gewesen, die organisatorischen Abläufe werden abgearbeitet, dann könne man sich mit der Inte­gration beschäftigen. Man habe kaum über dieses Thema gesprochen, erklärte Kubon. Er finde es jedoch sehr interessant, dass die Flüchtlinge in Familien untergebracht sind. Die Delegation fuhr ­gestern wieder nach Zittau, nicht ohne vorher zu versprechen, dass man im regen Kontakt bleibe.