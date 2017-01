Villingen-Schwenningen Zirkus noch bis Sonntag in VS

Villingen-Schwenningen. Der Weihnachtszirkus hat sein Zelt noch bis Sonntag im Zentralbereich von VS aufgeschlagen. Die Vorstellungen in der Manege sind täglich ab 16 und ab 19 Uhr. Am Sonntag zum Abschluss ist Familientag, Beginn ist um 11 und 16 Uhr.