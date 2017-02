Villingen-Schwenningen Zimmermann setzt sich für Obereschach ein

Neben seinem Beruf widmete sich Willi Zimmermann gerne der Kommunalpolitik in seinem Heimatort und der ehrenamtlichen Arbeit in den Vereinen. So gehörte er von 1965 bis 1971 dem Gemeinderat und von 1975 bis 1989 dem Ortschaftsrat an. Darüber hinaus diente er seiner Heimatgemeinde von 1979 bis 1980 und von 1984 bis 1989 als Ortsvorsteher. In diese Zeit fällt auch die Aussiedlung seines landwirtschaftlichen Betriebes an die Halde.

In seiner Jugendzeit war Willi Zimmermann selbst erfolgreicher Sportler beim AC Germania Villingen, wo er es als Gewichtheber über einen Schwarzwaldmeister und süddeutschen Meister bis zu einem gesamtbadischen Vizemeister brachte. Als langjähriger aktiver Musiker ernannte ihn die Musik- und Trachtenkapelle, aber auch der Männergesangverein Frohsinn und der Sportverein Obereschach als passives Mitglied zum Ehrenmitglied. Darüber hinaus diente Zimmermann viele Jahre in der Obereschacher Feuerwehr.

Noch 2011 konnte er mit seiner Frau Anna die diamantene Hochzeit feiern. Seine Frau starb Anfang diesen Jahres und er folgte ihr jetzt nur wenige Wochen nach. Beide hinterlassen Geschwister, vier Söhne und fünf Enkelkinder.

Das Rosenkranzgebet findet morgen, Donnerstag, 17.55 Uhr, und das Totengedanken anschließend um 18.30 Uhr in der St. Ulrichskirche, die Beerdigung am Freitag, 3. März, 14 Uhr, auf dem Friedhof in Obereschach statt.