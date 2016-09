Villingen-Schwenningen Zielen und Treffen sind am Wochenende in der Winterhalde wichtig

Der Verein öffnet seine Pforten, um einer breiten Öffentlichkeit seine sportlichen und gesellschaftlichen Angebote zu präsentieren. Auf den Schießanlagen im Schwenninger Schützenhaus in der Nähe der Deutenbergsporthallen (Winterhalde 1) wird gezielt und geschossen.

Nichtmitglieder eines Schützenverbandes (Jugendliche bis 18 Jahre in Begleitung der Erziehungsberechtigten) können das Sportschießen unter fachkundiger Anleitung kennenlernen. Beginn ist am Samstag, 17. September, um 14 Uhr. Es kann bis 18 Uhr geschossen werden. Am Sonntag, 18. September, wird durchgehend von 11 bis 16 Uhr geschossen.

Es gibt viele Sachpreise zu gewinnen, die am Sonntag ab 17 Uhr bei der Siegerehrung im Schützenhaus verteilt werden.