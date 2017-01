VS-Villingen. Das Zeughaus-Stüble der Stadt- und Bürgerwehrmusik Villingen hat beim Zähringer-Narrentreffen am kommenden Wochenende geöffnet. Überdies nehmen sowohl das Hauptorchester als auch Jugendorchester an den Umzügen sowie dem Zunftmeisterempfang am Sonntagmorgen teil. Das Zeughaus-Stüble wird am Samstag, 28. Januar, ab 18 Uhr sowie am Sonntag, 29. Januar, 14 bis etwa 19 Uhr, geöffnet sein. "So wie an der Fasnet erwartet die Besucher hier eine gemütliche Atmosphäre, angenehme Preise, gutes Essen und natürlich Live-Musik vom Feinsten. Das Stüble ist für jeden offen", teilt die Stadt- und Bürgerwehrmusik mit.