Villingen-Schwenningen Zerstörer wüten in Bahnhofsunterführung

Ein Nutzer des sozialen Netzwerks "Facebook" bringt neben der Videoüberwachung noch eine weitere Idee ins Spiel: "Wenn man schlau ist, macht man es wie in Hamburg am Bahnhof und installiert ein Soundsystem, wo ständig klassische Musik läuft." Seinen Angaben zufolge soll das die Aufenthaltsqualität für entsprechendes Klientel offenbar deutlich verringern.

Im aktuellen Fall ist allerdings bislang nur eines Fakt: Es entstehen Kosten, die es zu tragen gilt. Wie Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt Villingen-Schwenningen, auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mitteilt, müsse die Stadt für den Schaden am Aufzug aufkommen. "Die Kosten für die Reparatur der Leuchtelemente werden von der Deutschen Bahn übernommen." Dies sei vertraglich so geregelt. Die Technischen Dienste VS (TDVS) würden sicherstellen, dass durch die Glasscheiben keine Verletzungsgefahr bestehe, aber grundsätzlich sei der Aufzug weiterhin funktionsfähig, bestätigt Brunner. "Der Austausch der Scheiben kann allerdings bis zu vier Wochen dauern", sagt die Pressesprecherin.

Eine Lösung des Problems sieht das städtische Bürgeramt laut Oxana Brunner allerdings nur in der Theorie. "Die rechtliche Grundlage für eine Videoüberwachung ist hier nicht gegeben", verweist Brunner darauf, dass beispielsweise eine "extrem hohe Kriminalitätsrate" vorliegen müsste. Dies sei jedoch weder in der Bahnhofsunterführung, noch an anderen öffentlichen Plätzen in Villingen-Schwenningen der Fall. "Unterführungen sind generell ein Ort, an dem sich Täter offenbar unbeobachteter fühlen, als anderswo." Aber man könne hier nicht von einem Brennpunkt sprechen.

Das bedeutet: Durch die gesetzlichen Vorgaben in Sachen " Persönlichkeitsrecht im öffentlichen Raum" sind der Stadt Villingen-Schwenningen die Hände gebunden. Das Problem liegt in der Gesetzgebung: Es muss erst mehr passieren, damit präventive Maßnahmen erlaubt werden.