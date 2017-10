Villingen-Schwenningen Zentrum soll im Juli in Betrieb gehen

Das Kompetenzzentrum für spanende Fertigung (KSF), bislang in Schwenningen ansässig, nimmt eine Fläche von 625 Quadratmetern ein. Auf der KSF-Ebene werden 14 Werkzeugmaschinen für Auftragsforschung und Verbundprojekte mit der Industrie eingesetzt.

Zudem forschen die Professoren des Hochschulcampus Tuttlingen am IFC. Sie konzentrieren sich auf die Felder Oberflächentechnik, Additive Fertigung, Elektrochemie, Elektromagnetische Verträglichkeit, Physikalische Messtechnik, Strömungssimulation und Medizintechnik.

Auch das Institut für Werkstoffe und Anwendungstechnik Tuttlingen (IWAT) wirkt am IFC. Im Ausstellungsbereich zeigt der HFU-Fachbereich Digitale Medien, was Virtual und Augmented Reality leisten können.

Mit der Innovations- und Transferpartnerschaft CoHMed (Connected Health in Medical Mountains), dessen Management ebenfalls am IFC untergebracht ist, setzt das IFC am Wachstumskern der Medizintechnik an. CoHMed umfasst Forschungsthemen und Projektarbeiten, die sich mit der Miniaturisierung, Digitalisierung und Biologisierung medizintechnischer Anwendungen beschäftigen.