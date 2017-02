Villingen-Schwenningen Zentrales Museumdepot gefordert

Die Hauptziele des Vereins, so der Vorsitzende, seien die finanzielle Förderung und die aktive Unterstützung der Museen in der Doppelstadt. So wurde die Ausstellung "Deine Anne" mit 2000 Euro und die Restaurierung einer Flötenuhr aus dem Museumsbestand mit 1500 Euro unterstützt. Mit geringeren Beiträgen beteiligte sich der Freundeskreis an der museumspädagogischen Arbeit und an Vorträgen; er ermöglichte einkommensschwachen Eltern den Museumsbesuch ihrer Kinder.

Zahlreiche Vereinsmitglieder wirkten bei der Durchführung mehrerer Veranstaltungen der Museen mit. Insbesondere waren sie maßgeblich am Museumsfest Anfang November beteiligt.

Die Ausrichtung der ­Tombola und der Kuchenverkauf sind eine der Haupteinnahmequellen des Freundeskreises. Auf großes Interesse stieß bei Mitgliedern und Freunden des Vereins ein Besuch der großen Landesausstellung "Die Schwaben" in Stuttgart und eine Führung durch eines der Museums­depots in den Alu-Werken.