Villingen-Schwenningen Zeitungsrascheln im Unterricht

Dass sich Schulleiter Thomas Ettwein über das "klassenübergreifende Projekt"­besonders freut, ist indes nicht verwunderlich. Denn: "Ich bin passionierter Zeitungsleser." Er schreibt den Zeitungen eine hohe Verantwortung zu – schließlich sei ein glaubwürdiger Journalismus in Zeiten von "Fakenews" besonders wichtig, um "gesicherte Informationen" zu erhalten. Für ihn ist deshalb eine – auch mit Hilfe des Projekts erworbene – Medienkompetenz in der heutigen Zeit unerlässlich.

Mit diesem Ziel und der Aufgabe, den Schülern nicht nur die Zeitung naher zu bringen, sondern sie auch aktiv an der Umsetzung von Artikeln und Seiten zu beteiligen, geht ZiSch im Kreisgebiet nunmehr in die nächste Runde.

"Zeitung in der Schule", kurz "ZiSch" ist ein medienpädagogisches Projekt des Schwarzwälder Boten für Schulklassen der Stufen acht bis zehn aller Schularten. Im vierwöchigen Projektzeitraum bekommt jeder Schüler täglich sein eigenes Zeitungsexemplar in die Schule geliefert. Die projektleitenden Lehrer arbeiten im Unterricht gezielt die interessanten Themen zum Bereich Zeitung durch. Unterstützt werden sie vom medienpädagogischen Institut Promedia Wolff mit speziellem Unterrichtsmaterial. Die Schüler werden im Rahmen des Projekts außerdem selbst zu Nachwuchsjournalisten: Sie recherchieren, schreiben Artikel und machen Fotos dazu. Auf Sonderseiten in der Zeitung und online veröffentlicht der Schwarzwälder Bote alle Beiträge der Schüler. Zudem sind alle teilnehmenden Klassen in das Druckzentrum Südwest in Villingen-Schwenningen eingeladen. Die Lokalredaktion bietet den Klassen außerdem die Möglichkeit, die Redaktion zu besuchen oder dass ein Redakteur die Klasse in der Schule besucht und so aus erster Hand über die Arbeit der Journalisten berichtet.